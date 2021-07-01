Elon Musk "Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, Baby Doge” şeklinde bir twet attı. Açıklamaları ile kripto para piyasasında fırtınalar yaratan Elon Musk, sıkı bir şekilde takip ediliyor.

DOGECOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Elon Musk'ın tweti sonrası Dogecoin yükselişe geçti.

Dogecoin Fiyatı canlı olarak 2,3481 TL Etmektedir ve 1 Dogecoin 0,2695 dolar etmektedir.

BABY DOGE NEDİR?

Dogecoin’e rakip olarak üretilen sevimli Shiba Inu yavrusu Baby Doge Coin çok büyük faydalar üretmiyor. Güncel olarak en büyük hedefi Dogecoin topluluğunun en azından bir kısmının desteğini alarak SHIB gibi bir piyasa değerine ulaşmak.