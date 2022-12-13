Elon Musk binlerce kişi tarafından yuhalandı

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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Dave Chappelle komedi şovunda binlerce kişi tarafından yuhalandı.

Musk, Pazar gecesi San Francisco'daki Chase Center'da gösteri düzenleyen Chappelle tarafından sahneye davet edildi. Chappelle, Musk'ı sahneye ederken "Dünyanın en zengin insanı için biraz gürültü çıkarın" ifadelerini kullandı.

Musk sahneye çıktığında ise binlerce kişi tarafından yuhalandı. İzleyiciler tarafından yuhalanmasının ardından Musk, Chappelle "Bunu beklemiyordun değil mi?" dedi. "KOVDUĞUNUZ İNSANLARDAN BAZILARI..." Chappelle ise esprili bir şekilde, "Kovduğunuz insanlardan bazıları seyirciler arasında gibi duruyor" yanıtını verdi.

Ekim ayında sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, göreve gelmesiyle şirkette çok sayıda çalışanı işten çıkardı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.