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Elon Musk binlerce kişi tarafından yuhalandı

Dave Chappelle'nin komedi şovunda sahneye davet edilen Elon Musk, binlerce izleyici tarafından yuhalandı

Giriş: 13.12.2022 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Elon Musk binlerce kişi tarafından yuhalandı
Elon Musk binlerce kişi tarafından yuhalandı
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Reuters / HABERTURK.COM

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Dave Chappelle komedi şovunda binlerce kişi tarafından yuhalandı.

Musk, Pazar gecesi San Francisco'daki Chase Center'da gösteri düzenleyen Chappelle tarafından sahneye davet edildi. Chappelle, Musk'ı sahneye ederken "Dünyanın en zengin insanı için biraz gürültü çıkarın" ifadelerini kullandı.

Musk sahneye çıktığında ise binlerce kişi tarafından yuhalandı. İzleyiciler tarafından yuhalanmasının ardından Musk, Chappelle "Bunu beklemiyordun değil mi?" dedi.

"KOVDUĞUNUZ İNSANLARDAN BAZILARI..."

Chappelle ise esprili bir şekilde, "Kovduğunuz insanlardan bazıları seyirciler arasında gibi duruyor" yanıtını verdi.

Ekim ayında sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, göreve gelmesiyle şirkette çok sayıda çalışanı işten çıkardı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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