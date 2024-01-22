Elon Musk, Bill Gates ve daha birçok milyarder! Hepsi kendi şehirlerini kuruyor!
ABD'de milyarderlerin San Fransisco'nun kuzeyine şehir kuracağını açıklaması üzerine gözler zenginlerin kendilerine kurmaya uğraştıkları kentlere çevrildi. Ünlü milyarderlerden Bill Gates, Elon Musk gibi isimler ABD'de kendilerine kent inşa ediyorlar.
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Dünyanın en zengin insanları ABD'nin 4 bir yanına kendi şehirlerini inşa ediyor. Bunun bir örneği de California eyaletindeki Solano bölgesinde planlanan kent olarak biliniyor. Milyarderler tarafından desteklenen California Forever isimli bir şirket, San Fransisco şehrinin kuzeyinde, Travis Askeri Üssü'nünde bulunduğu Solano bölgesine 20 bin konutluk bir şehir inşa edileceğini açıkladı. İşte detaylar...
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Şirket, bu amaçla 2017 yılından beri 800 milyon dolar değerinde 202 kilometre karelik bir arazi satın aldı. Şehrin 400 bin kişilik bir nüfusa sahip olması hedefleniyor ve bu projenin arkasında Laurene Powell Jobs, Reid Hoffman, ve Marc Andreessen gibi milyarder isimlerin yer aldığı biliniyor.
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Kişiler arasında, Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un dul eşi Laurene Powell Jobs, LinkedIN’in kurucusu Reid Hoffman, ünlü bir risk sermayedarı Marc Andreessen gibi isimler yer alıyor. Laurene Powell Jobs'un 13 milyar dolar serveti, iş arama platformu LinkedIN'in kurucusu Reid Hoffman'ın 2.3 milyar dolar serveti, risk sermayedarı Marc Andreessen'in ise 1.8 milyar dolar serveti olduğu biliniyor.
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Elon Musk, Texas’ta Starbase adlı bir kent kurmayı hedefliyor. Starbase, Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in merkezi olacak. Texas'ın Austin şehri yakınlarında 24 kilometrekarelik arazi satın alan Musk, evlerin inşasına başladı.
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KENDİ ADALARINI İNŞA EDİYORLAR
Teknoloji camiasının en bilinen isimlerinden Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Hawaii'de bir ada satın alarak kendi kasabasını kurdu. 124 milyar dolar serveti olan Ellison diğerlerinin aksine daha lüks bir yaklaşım benimsedi. Bloomberg'e göre Oracle kurucu ortağı, 2012 yılında Hawaii adası Lanai'nin yüzde 98'ini yaklaşık 300 milyon ABD doları karşılığında satın aldı. Ellison adada, sağlıklı yaşam merkezi olan bir tatil yeri oluşturdu ve adadaki mevcut otelleri yeniledi.
Yaklaşık 3.000 kişiye ev sahipliği yapan ada, Architectural Digest'e göre Tom Cruise, Cindy Crawford ve Will Smith gibi isimlerin de aralarında bulunduğu ultra zenginlerin gözdesi haline geldi. Ellison da 2020'de tam zamanlı olarak adaya taşındı.