Elon Musk, Bill Gates ve daha birçok milyarder! Hepsi kendi şehirlerini kuruyor!

KENDİ ADALARINI İNŞA EDİYORLAR

Teknoloji camiasının en bilinen isimlerinden Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Hawaii'de bir ada satın alarak kendi kasabasını kurdu. 124 milyar dolar serveti olan Ellison diğerlerinin aksine daha lüks bir yaklaşım benimsedi. Bloomberg'e göre Oracle kurucu ortağı, 2012 yılında Hawaii adası Lanai'nin yüzde 98'ini yaklaşık 300 milyon ABD doları karşılığında satın aldı. Ellison adada, sağlıklı yaşam merkezi olan bir tatil yeri oluşturdu ve adadaki mevcut otelleri yeniledi.

Yaklaşık 3.000 kişiye ev sahipliği yapan ada, Architectural Digest'e göre Tom Cruise, Cindy Crawford ve Will Smith gibi isimlerin de aralarında bulunduğu ultra zenginlerin gözdesi haline geldi. Ellison da 2020'de tam zamanlı olarak adaya taşındı.