Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Elon Musk: "Bence ABD'de özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz" | Dış Haberler

        Elon Musk: "Bence ABD'de özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz"

        Dünyanın en zengin ismi, ABD Başkanı Trump'ın yakın müttefiki Musk, hizmetlerin iyileştirilmesi için geri bildirim döngüsüne sahip olunmasının önemini vurgulayarak, "Bence özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk: Bence her şeyi özelleştirmeliyiz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Amerikalı milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk, ülkenin demir yolu hizmetlerini sağlayan Amtrak gibi kurumların özelleştirilmesine ilişkin, "Bence özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz." dedi.

        CNN'in haberine göre, Morgan Stanley Technology Media & Telecom konferansına uzaktan bağlantıyla katılan Musk, USPS ve Amtrak gibi kurumlar ve servislerin özelleştirilmesiyle ilgili yorumlarda bulundu.

        Musk, Çin'in hızlı trenlerini örnek göstererek, diğer ülkelerin ABD'den çok daha iyi demir yollarına sahip bulunmasının utanç verici olduğunu söyledi.

        Amtrak'ın durumunun üzücü olduğunu belirten Musk, "Başka bir ülkeden geliyorsanız lütfen ulusal demir yolumuzu kullanmayın. ABD hakkında çok kötü bir izlenim edinmenize neden olabilir." şeklinde konuştu.

        Musk, hizmetlerin iyileştirilmesi için geri bildirim döngüsüne sahip olunmasının önemini vurgulayarak, "Bence özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Habertürk Anasayfa