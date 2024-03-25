Elon Musk oyunun rengini belli etti: Demokrat Parti kazanırsa ABD'nin sonu gelir

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Teknoloji milyarderi Elon Musk, kasımda düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerinde oyunun rengini belli etti. Musk, Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyeceğini açıkladı.

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin patronu olan Musk, dün attığı tweet'te "Birkaç yıl öncesine kadar oyumu yüzde 100 Demokratlara veriyordum. Artık kırmızı dalgaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yoksa Amerika'nın sonu gelecek" dedi.

ABD'de kırmızı Cumhuriyetçi Parti'yi, mavi Demokrat Parti'yi simgeliyor.

Ünlü iş insanı, ABD Başkanı Joe Biden'a ve Demokrat Parti'ye yönelik eleştirileriyle sık sık gündeme geliyor. Musk, ABD'nin Meksika sınırında yaşanan göçmen krizi sebebiyle Biden yönetimini defalarca topa tuttu.

MUSK, SİYASETÇİLERE YAŞ SINIRI GELMESİNİ İSTEMİŞTİ 2020'deki seçimlerde Biden'a oy verdiğini söyleyen Musk, daha önce ABD Başkanı'nın yaşına işaret ederek siyasetçilere yaş sınırı gelmesini istemişti. Milyarder iş insanı ayrıca Ağustos 2021'de Beyaz Saray'da düzenlenen elektrikli araç zirvesine Tesla'nın davet edilmemesini de eleştirmişti. REKLAM Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre serveti 193,5 milyar doları bulan Musk, Biden'ın rakibi Donald Trump'a da desteğini resmen açıklamadı. Musk, Kasım 2023'teki bir konuşmasında "Sanırım Biden'a oy vermeyeceğim. Ama Trump'a oy vereceğim demiyorum" diye konuşmuştu.

Musk ve Trump, 3 Mart'ta Florida eyaletinde buluşmuştu. The New York Times gazetesi, Trump'ın seçim kampanyası için finansman aradığını iddia etmişti. 18 Mart'taki açıklamasında görüşmeyi doğrulayan Musk, Trump'ın kendisinden para istemediğini söylemişti. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.