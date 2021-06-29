Geçtiğimiz yıldan beri sık sık sosyal medyada gündem olan Elmalı davası ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığından da açıklama geldi. İki kardeşin resimlerle çizerek anlattıkları istismara ilişkin davada sanıkların tahliyesi sosyal medyayı birbirine kattı. İşte Elmalı Davası hakkında merak edilenler...

ELMALI DAVASI NEDİR?

ANTALYA´nın Finike ilçesinde, anaokuluna giden kız çocuğu G.E.G. (6) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (9),anneleri Merve A. ve üvey babaları Rahmi A.'nın yanı sıra, dayıları ve birkaç erkeğin daha cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çocuklar, dayak ve istismarı çizdikleri resimlerle de anlattı. Babaanne G.S.'nin şikayeti üzerine ifadeleri alınan anne Merve A. ile Rahmi A. ise suçlamaları reddetti.

2020 Haziran ayında Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., 6 ve 9 yaşındaki iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

BİLİRKİŞİ ÇOCUĞUN VERDİĞİ BİLGİLERİ TUTARLI BULDU

Adli görüşmecinin hazırladığı raporda, G.E.G.'nin bilişsel kapasitesinin yaşına uygun olduğu ve yaşadığı olayı aktarabilecek sözel beceri düzeyine sahip olduğu kaydedildi. Raporda, çocuğun yaş ve gelişim düzeyi dikkate alındığında verdiği bilgilerin tutarlı ve anlaşılır olduğu kanaatine varıldığına vurgu yapıldı.

CİNSEL İSTİSMARI RESİMLERLE ANLATTILAR

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. İki kardeş resimlerle nasıl dayak yediklerini ve istismara uğradıklarını gözler önüne serdi. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

ANNE VE ÜVEY BABA TAHLİYE EDİLDİ

Geçen yıldan beri süren davada soruşturmanın adından tutuklanan anne ve üvey babanın tahliye edilmesine karar verildi. Suçlamaları kabul etmeyen anne ve üvey baba tahliye talep etti. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edilen anne ve üvey babaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklama yaptı.

BAKANLIK'TAN "ELMALI DAVASI" AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından söz konusu davaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."