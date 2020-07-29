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Varis, bacaklarda ağrı, yorgunluk, ağırlaşma, renk değişikliği ve yüzeysel damarlarda belirginleşme ile seyreden, toplardamarları ilgilendiren bir hastalık. Basit olarak toplardamarlar içerisinde yer alan kapakçıkların çalışmaması olarak da tanımlanıyor ve nedenleri gibi yakınmaları da değişkenlik gösteriyor. Hastalığın orta ve ileri dönemlerinde, bacaklarda meydana gelen şişmeyle bazen ilk belirti olarak karşılaşılırken birçok hastada sebepsiz kasılma ve kramplar gözleniyor. Varis gelişimine katkıda bulunan faktörler arasında; toplardamar duvar yapısında ortaya çıkan bozulma (zayıflama) tam olarak çalışmayan kapakçıklar ve artmış toplardamar içerisi basınç bulunuyor.

VARİS GELİŞİMİNİ YAVAŞLATMAK MÜMKÜN

Yaşlanma süreci içerisinde bedenimizde oluşan değişiklikler doğrudan varis gelişimini de etkiliyor. Bunlar; tüm damar yapılarındaki zayıflama, obezite, hareketsizlik, gebelik ve doğumlar olarak sıralanıyor. Tüm olumsuz koşullara rağmen, varis gelişimini yavaşlatmak için yapılabilecekler arasında; Düzenli hafif egzersizler yapmak, bacakları kalp seviyesi üzerine kaldırmak ve bitkisel destek kullanımı bulunuyor.

VARİSE BAĞLI YAKINMALARI AZALTAN BİTKİSEL BESİN TAKVİYELERİ

Şişli Kolan İnternational Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, "Toplardamar duvarının zayıflaması, aslında yediğimiz besinlerle ilgili bir durumdur. Bioflavonoid ve C vitamini açısından yoksun besinlerle beslenen kişilerde varisle daha sık karşılaşılır" diyor ve devam ediyor; "Kapakçıkların yapısal olarak bozulması çoğu hastada karşımıza asıl neden olarak çıkıyor. Kapakçıkların bütünsel olarak şekillerini koruyup fonksiyonlarını tam olarak yapabilmeleri açısından bioflavonoidler de büyük önem taşıyor. Buna karşın, yapılan birçok bilimsel çalışma, bu tedavi veya yöntemlerin yüzde 100 etkili olmadığını gösteriyor. Bu nedenle önerilen hiçbir alternatif bitkisel desteğin, varis hastalığının tedavisinde kalıcı bir düzelme sağlamadığını bilmek gerekiyor. Varis tedavisinde kullanılan gerek tıbbi ilaçlar gerek faydalı olduğu düşünülen veya önerilen bitkisel destekler, varise bağlı yakınmaların ortadan kaldırılmasına veya hafifletilmesine yardım ediyor. Bu nedenle; Gazete, dergi, sosyal medya gibi ortamlarda karşımıza çıkan birçok haber çoğu zaman hedefinden şaşıyor, önerilen ilaç, krem/merhem veya bitkisel desteğin varisi veya toplardamar yetmezliğini tam tedavi ettiği iddialarına inanmamak gerekiyor"diyor.

VARİS TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Varis tedavisinde; enjeksiyonlar, cerrahi ve minimal invaziv endovenöz yöntemler güncel tedavi seçenekleri olarak kullanılıyor. Buna ek olarak, bitkisel destek tedavileri de günümüzde varis tedavisinde artan bir ilgi odağı olarak yer alıyor. Bitkisel destek tedavileri varis tedavisinde temel olarak şu noktalara odaklanıyor:

*Toplardamar duvarını güçlendirme

*Toplardamar içerisinde kan akımını düzenleme

*Kapakçıkların fonksiyonlarına katkı sağlama

NOT: Yukarıda saydığımız bitkisel desteklere ek olarak; multivitaminler, A vitamini, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, dimetilglisin, glutatyon, aloe vera jeli, çilek ve çilekgiller, ile bromelain de varis ve varise bağlı yakınmaların azalmasında etkili bulunuyor.

BUNLAR VARİS YAKINMALARININ AZALTILMASINA YARDIM EDİYOR

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, "Yakınmaların giderilmesinde yararlı olabilen bitki ve besinlerin varis hastalığının tedavisinde asıl tedavi yöntemi olarak kesinlikle kullanılmaması gereklidir" diyor ve yakınmaların azaltılmasına yardımcı bitki ve besinlerle ilgili bilgiler veriyor.

Elma Sirkesi:

Elma sirkesi, kan akımı ve dolaşımını iyileştiren doğal bir üründür. Bu ürünü, varise bağlı yakınmaların azaltılması amacı ile kullanılabilir. Seyreltmeden avucunuza bir miktar döküp elinizle varisli damarlara hafifçe masaj yapın. Bu uygulamayı gece uyumadan ve sabah uyandıktan sonra gerçekleştirebilirsiniz.

Zeytinyağ:

Varisli hastalarda yavaşlamış, nerede ise durma noktasına gelmiş olan toplardamar kan akımının hızlandırılması temel hedeftir. Zeytinyağı ile bacaklara yapılan masaj bunu sağlar. Bacaklara günde iki kez, yaklaşık 15 dakika süre ile masaj yaparak uygulayın.

Sarımsak:

Varis bitkisel tedavi seçenekleri içerisinde yer alan sarımsak, antioksidan özelliği olan bir sebzedir. Özellikle, inflamasyonun azaltılmasında çok etkilidir. Yaklaşık 4 – 5 diş sarımsağı, bıçakla ince ince kıydıktan sonra bir litrelik kavanoz içerisine koyun. Üzerine 3 adet portakaldan sıkarak elde ettiğiniz portakal suyunu ilave edin. Bu karışıma iki çorba kaşığı sızma zeytinyağını ekleyin. Tümünü karıştırdıktan sonra 12 saat süre ile dinlenmeye bırakın. Uygulamadan önce, kavanozu sağa – sola, yukarı – aşağı olmak üzere iyice çalkalayın. Parmaklarınızın arasına karışımdan bir miktar alıp, varisli damarların bulunduğu bölgeye 15 dakika süre ile masaj yaparak uygulayın. Uygulamaya yaklaşık 2 ay süre ile devam edin.

Hamamelis (Cadı Fındığı, Witch Hazel):

Cadı fındığı bitkisi, Kuzey Amerika ormanlarına özgü, boyu yaklaşık 3 metre olan ve kışları yapraklarını döken bir ağaçtır. Avrupa'da ve yarı tropik ormanlarda yetişmektedir. İçerdiği flavonoidler nedeniyle kozmetik sektöründe tercih edilen bir bitkidir. 5-10 gram bitki yaprağını veya kabuğunu bir su bardağı kaynar suya atarak 5-10 dakika süre ile kaynatıp soğumaya bırakın. Daha sonra steril bir bezi elde ettiğiniz sıvı ile ıslatarak varisli damarların bulunduğu bölgenin üzerine uygulayın. Bu uygulamayı, 1 – 2 ay süre ile günde 3 kez yapın. Farklı bir uygulama şekli ise hazır damla şeklinde satılan Cadı Fındığı'ndan 10 – 20 damlayı, ılık su ile doldurduğunuz küvete damlatmanızdır. Bunu yaptıktan sonra varisli bacaklarınızı 15 dakika süre ile küvet içinde tutup bacaklarınızı soğuk su ile durulayın. Bu uygulamayı ise 1-2 ay süre ile günde bir kez gerçekleştirin.

Maydanoz:

C vitamini açısından en zengin bitkilerden biri olan maydonozun çiğ ve taze olarak tüketilmesinin yararları saymakla bitmez. Yüksek antioksidan özelliğinden dolayı sadece kolajen oluşumunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda hücre onarımı ve yenilenmesini de sağlar. İçerdiği rutin maddesi ile çok ince damarların güçlenmesine yardım ederek varise bağlı yakınmalarda azalmaya yol açar. İnce kıyılmış bir avuç maydanozu bir bardak suda 5 dakika süre ile haşlayın. Haşlama sonrası, bardağın üzerini bir fincan altlığı ile kapatıp soğumaya bırakın ve ince bir süzgeç yardımı ile süzün. Süzme sonrası kalan solüsyona; 1 damla gül veya kadife çiçeği yağı (marigold, krizantem) ekleyin. Karışımı, yaklaşık 6 saat süre ile buzdolabında tutun. Daha sonra çıkarın ve ufak bir pamuk yumağını solüsyon ile ıslatarak, varisli damarların bulunduğu bölgeye uygulayın. Bu uygulamayı günde iki kez, yaklaşık 2 ay boyunca yapın.

Kadife Çiçeği (marigold, krizantem):

Kadife çiçeği; Flavonoid ve C vitamini açısından zengin bir diğer bitki. (çuha çiçeği, marigold, krizantem) Kolajen oluşumunu artırırken, aynı zamanda hücre onarımı ve yenilenmesini de sağlıyor. Varis yakınmalarının azaltılması amacıyla; Bir su bardağı kadife çiçeğine, 4 su bardağı su ekleyip kaynatın. Karışımı, kendi halinde soğumaya bırakıp soğuduktan sonra süzün. Solüsyon içine daldırdığınız bir tutam pamuk ile varisli damarların bulunduğu bölgelere yaklaşık 2 – 3 ay günde 3 kez bu uygulamayı yapın.