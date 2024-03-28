Eljif Elmas'tan Milli Takım itirafı! "Fatih Terim beni istedi ama..."

"AİLEM KÜTAHYA TARAFLARINDAN GELMİŞ"

Türk gurbetçilerin Avrupa'da kendisine destek olduğunu aktaran Elmas, "Almanya'daki Türk taraftarlar her zaman yanımda. Bana büyük ilgi gösteriyorlar. Zaten ben Türküm. Kuzey Makedonya'da yaşıyorum, doğduğum ülke bana çok şey verdi ama ben Türk asıllıyım." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'da bilinen Türk ailelerden olduklarını kaydeden Elmas, "Ben Üsküp'te doğdum, babam Tetovalı (Kakandelen). Ailem Osmanlı zamanında Kütahya taraflarından gelmiş. Bursa ve İzmir'de akrabalarımız var." bilgisini verdi.