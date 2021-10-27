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Eliz Sakuçoğlu'dan Semih Ergun'a: Beni gözlerinle öp! - Magazin haberleri

Eliz Sakuçoğlu aşka geldi

Murat Boz'un eski eşi stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile DJ Semih Ergun'un aşkı tam gaz devam ediyor. Sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Sakuçoğlu, Ergun'a "Beni gözlerinle öp!" sözleriyle seslendi

27.10.2021 - 16:32 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Bir dönem Ekin Mert Daymaz, Hakan Sabancı, Murat Boz ve Beran Benan gibi isimlerle aşk yaşayan stilist Eliz Sakuçoğlu, sevgilisi Semih Ergun ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • SİYAH-BEYAZ AŞK

    Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Sakuçoğlu, sevgilisiyle çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını yayınladı.

  • "GÖZLERİNLE ÖP!"

    Ergun ile iki yıldır aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu, karelerini "Beni gözlerinde öp!" notuyla paylaştı.

  • Semih Ergun ile Eliz Sakuçoğlu'nun fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sakuçoğlu'nun aşk paylaşımına, manken Şevval Şahin de kalp emojisi koydu.

  • "SENİ HİSSEDEBİLİYORUM ROMEO"

    Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz haziran ayında da Ergun ile birlikteliklerinin ikinci yılını kutlamıştı. Sevgilisini öpücüklere boğarken çekilen fotoğrafını yayınlayan Sakuçoğlu, Semih Ergun'a duyduğu aşkı dile getirmişti. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
    Ruhumu gülümsetiyorsun, senin sayende kalbim farklı bir ritimle çarpıyor. Sen benim parlayan ortağımsın. Kırıldığımda iyileşmeme yardımcı olan, yolculuğuma saygı duyan, en büyük sırları keşfetmeme yardımcı olan ve benimle dans edensin... Seni hissedebiliyorum Romeo... Nice yıllarımız olsun...

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