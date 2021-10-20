Gain'in yeni dizisi Hamlet'in sokaklara asılan afişinde yapılan değişiklik sosyal medyada çok konuşuluyor. Gain'in sosyal medya hesaplarında paylaşılan afişte çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokaklardaki afişlerde üzerinde bir örtü bulunması dikkat çekti.

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Dizi ve sinema oyuncusu Elit İşcan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Elit İşcan'ın babası Mimar, annesi ise bilgisayar programcısıdır. Bugün 27 yaşında olan Elit İşcan, İstanbul Kemer Koleji'nde okudu.

İlk filmi olan Beş Vakit ile oyunculuk hayatı başlayan Elit İşcan'ın sinema yolculuğu Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol almasıyla başladı.

İlk defa 2006 yapımı bu filmde rol alan Elit İşcan'ın asıl büyük kitleler tarafından tanınması Küçük Kadınlar dizisiyle oldu.

Televizyon ekranlarından çok sinema ekranlarında görülen Elit İşcan'ın ikinci film projesi de yine Reha Erdem'in yönettiği 2008 yapımı Hayat Var filmi oldu. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

ELİT İŞCAN'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ