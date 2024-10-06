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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elini hamur makinesine kaptırdı | Son dakika haberleri

        Elini hamur makinesine kaptırdı

        Şanlıurfa'da 13 yaşındaki H.Ş. elini hamur makinesine kaptırdı, imdadına itfaiye ekibi yetişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 20:16 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:16
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        Elini hamur makinesine kaptırdı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde eli hamur makinesine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Eyüp Nebi Mahallesi'nde pide fırınında çalışan H.Ş. (13) hamur yaparken elini makineye kaptırdı.

        Durumu fark eden çalışanlar, makineye durdurarak sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

        HAMUR MAKİNESİNİ KESİP ÇOCUĞU KURTARDILAR

        Olay yerine gelen ekipler, çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, kolun daha fazla zarar görmemesi için spiral ve demir makasıyla hamur makinesini keserek çocuğu kurtardı.

        112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şehitoğlu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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