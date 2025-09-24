Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem İstanbul Elini ayağını bağlayıp döve döve öldürdüler! | Son dakika haberleri

        Elini ayağını bağlayıp döve döve öldürdüler!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Başakşehir'deki bir mağazada korkunç bir cinayet işlendi. Moldovalı çalışanının mallarını el altından sattığını öğrenen patron akıl almaz bir plan yaptı. İddiaya göre, çağırdığı yakınları o çalışanı döverek öldürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 20:19 Güncelleme: 24.09.2025 - 20:19
        Elini ayağını bağlayıp döve döve öldürdüler!
        Olay, İstanbul’da meydana geldi.

        Başakşehir’deki bir mağazada korkunç bir cinayet işlendi.

        Moldovalı çalışanının mallarını el altından sattığını öğrenen patron akıl almaz bir plan yaptı.

        İddiaya göre, çağırdığı yakınları o çalışanı döverek öldürdü.

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
