Elijah Wood, 3 milyarlık seride para kazanmadı

'Yüzüklerin Efendisi' serisinin başrol oyuncularından Elijah Wood, 2025 Teksas Film Ödülleri için düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Wood'un seriden kazandığı parayı açıklaması büyük şaşkınlık yarattı. Oluşan şaşkınlığın nedeni, kazandığı parayı açıklaması değil, ne kadar kazandığı oldu.

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Seride; 'Frodo Baggins’i canlandıran 44 yaşındaki Elijah Wood, yaklaşık 3 milyar dolar hasılat elde eden;'Yüzük Kardeşliği', 'İki Kule' ve 'Kralın Dönüşü'nden kazandığı paranın ne kadar az olduğunu; “Bir film çekip sonra diğeri için yeniden sözleşme görüşmeleri yapmadığımız için, hayatınızın geri kalanında rahat edebileceğiniz türden kazançlı bir senaryo değildi” sözleriyle dile getirdi.

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“PARA ÖNEMLİ DEĞİL, BU FİLMLERLE GURUR DUYUYORUM”

Elijah Wood miktar belirtmedi ancak rol arkadaşlarıyla benzer bir rakam aldığını söyledi ve parayı önemsemediğinin altını çizerek; "Bu filmlerin bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve hayatımın en iyi deneyimlerinden biriydi” demekle yetindi.

ROL ARKADAŞLARI DA KAZANÇLARINI AÇIKLAMIŞTI Elijah Wood’un filmdeki rol arkadaşları da daha önce kazançlarını net olarak açıklamıştı. Sean Astin üç filmden 250 bin dolar, Orlando Bloom ise 175 bin dolar kazandı.Bu rakamlar Hollywood ünlüleri için, hele de böyle çok kazançlı bir film söz konusu olduğunda çok düşük ücretler olarak değerlendiriliyor.