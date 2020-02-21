Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Elif Yıldırım Gören, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alan iddialı isimler arasında bulunuyor. İşte Survivor Elif Yıldırım Gören'in hayatı hakkında merak edilenler...

ELİF YILDIRIM GÖREN HAYATI

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.