Elif Sanchez'den iki konser



Müzisyen bir aileden gelen ve Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ile Caz eğitimini harmanladığı müzikal tarzı ile Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasından, İspanyolca şarkılara kadar kendine has yorumuyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Elif Sanchez, Ankara ve İstanbul’daki ilk konserleriyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

11 Grammy Ödüllü 20'den fazla altın ve platin plak sahibi dünyaca ünlü besteci, gitarist ve prodüktör Javier Limon prodüktörlüğünde yayınladığı 11 şarkıdan oluşan 2. albümü 'MI VOZ'u çıkaran Sanchez önce 3 Aralık’ta CSO Ada Ankara Mavi Salon'da konser verecek.

Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İspanyolca, İngilizce bir repertuvar seslendiren Elif Sanchez, 14 Aralık’ta ise Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyici ile buluşacak