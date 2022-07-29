Elif'in katili 5 gün sonra yakalandı!

DHA

İstanbul Üsküdar'da otomobilde 3 kurşunla öldürülen Elif Güneş'in (32) katil zanlısı Koray G. (34) Kadıköy'de polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 23 Temmuz Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak Koray.G., Güneş'in peşini bırakmadı.

'SON KEZ GÖRÜŞELİM' DİYE ÇAĞIRDI

Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' diyen adam Güneş'i, otomobil içinde silahla 3 el ateş edilerek vurdu. Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. 32 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

5 GÜN SONRA KADIKÖY'DE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri katil zanlısı Koray G.'yi Kadıköy'de yakaladı. Gözaltına alınan Koray G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.