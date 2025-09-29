Eli sopalı sürücü yakalandı

Eli sopalı zorbanın diğer sürücüleri tehdit ettiği anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 26 Eylül 2025’te meydana geldi. Esenboğa istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, elinde sopa ile diğer araç sürücülerini tehdit etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün E.Ç. olduğunu belirledi.

Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince idari para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. E.Ç. hakkında ayrıca ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatılırken, savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

E.Ç.’nin sopayla trafiği tehlikeye attığı anlar ise diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.