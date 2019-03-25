Eleq ipucu sorusu 25 Mart saat 20.00 yarışması için "Nesrin Olgun Arslan, 1979'da 15 saat 47 dakikada yüzerek geçtiği deniz" geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki Nesrin Olgun Arslan, 1979'da hangi denizi 15 saat 47 dakikada yüzerek geçmiştir? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU - 25 MART

İyi haftalar eleqseverler. Türk kadın sporculara ilham veren Nesrin Olgun Arslan, 1979'da hangi denizi 15 saat 47 dakikada yüzerek geçmiştir, biliyor musunuz?

ELEQ İPUCU CEVABI: MANŞ DENİZİ

NESRİN OLGUN ARSLAN KİMDİR?

Nesrin Olgun, 1957 Adana doğumlu yüzücü, beden eğitimi öğretmeni. Manş Denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını.

7 yaşında yüzmeye başladı ve çeşitli dereceler aldı. Masa tenisiyle de uğraştı ve Türkiye dereceleri aldı. 1979'da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünü bitirdi. 28 Ağustos 1979'da 15 saat 47 dakikada Manş Denizini yüzerek geçti.Başkent Okullarında Baş Antrenörlük yaparak yüzme sporunu birçok çocuğa aşıladı.İki çocuk annesi olan Nesrin Olgun'un çocukları Bengü ve Şevket Arslan da annesi gibi yüzme dalında başarılıdır, her iki çocuğu da Çanakkale Boğazı'nı küçük yaşta geçerek büyük bir başarıya imza atmıştır.

MANŞ DENİZİ NEREDE?

Manş Denizi, Büyük Britanya'yı Fransa'dan ayırır, Atlas Okyanusu ile Arktik Okyanusu'ni birleştirir. Uzunluğu 563 km (350 mil),en geniş yeri ise 240 km'dir (150 mil). Deniz oldukça sığdır. Ortalama derinlik 63 metre kadardır.

Dover boğazı (Strait of Dover) kanalın en dar kısmıdır. Dover'den Cap Griz Neze sadece 34 km (21 mil) dir. Manş Denizinin doğu ucunda yer alır ve Kuzey deniziyle karşılaşır. Antik Roma hegemonyası döneminde kanal Latince Oceanus Britanucus olarak biliniyordu. Daha sonra British Sea İngiliz Denizi olarak adlandırıldı. Victoria zamanında kanal ayrıca Gümüş hat olarak da biliniyordu. William Camden, Britannica (1586) da İngiliz Denizi olarak isimlendirildiğini fakat ayrıca İngiliz denizciler tarafından kanal olarak adlandırıldığını söyler. Yaklaşık 1450'deki haritada kanal, İngiliz Kanalı Canalites Anglie olarak adlandırılır.

Kanal derinliği Dover ve Calais arasında 45 m dir. Buradan doğu tarafına doğru deniz sığlaşmaya devam eder. Broad Fourteens de yaklaşık 26 metredir. Kanalda, Fransa'ya yakın olan kısımda adalar yer alır. Scilly Adaları, Birleşik Krallık ve Ushant Fransa'da kanalın sonunun batı ucunda yer alır.