Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mart Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan sürüyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ise gecenin sonunda eleme potasına giden ikinci eleme adayını belirledi. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 26 Mart 2025 Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, Asena eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 26 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da ikinci eleme adayı Tuğba Yeni oldu.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Asena
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunu kaybeden Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.