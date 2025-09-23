MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Gecenin konsepti, mantılar oldu. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım, şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına gidecek olan yarışmacıları belirledi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 23 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
- 1
MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Çağatay kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayla oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
- 2
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
- 3
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
-
- 4
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Sezer'in seçimi ile Eylül oldu. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Meryem oldu.
- 5
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Çağatay (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Gizem
Onur
Kemal Can
Barış
Cansu
Ayten
Nisa
- 6
Kırmızı Takım
Ayla (Takım Kaptanı)
Furkan
Özkan
Sezer
Mert
İhsan
Eylül
Aslı
Çağlar
Meryem
-
- 7
MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?
MasterChef'te elenen son isim İrem oldu.