MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni formatında her hafta 2 yarışmacı elenerek yarışmaya veda edecek. Hatırlanacağı gibi son olarak Onur MasterChef'e veda eden isim olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir yarışın içine girdi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...