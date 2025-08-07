Masterchef Türkiye'de üçüncü ve son takım oyununda Kırmızı ve Mavi Takım Akdeniz ürünleri ile yemekler konsepti ile kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanan takım olmak için yarışıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 7 Ağustos Perşembe MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...