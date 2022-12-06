Elektrikli sacda ekmek yapan kadın öldü

İHA

Çorum'da, ekmek yaparken elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Olay, Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 2. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartman dairesinde ekmek hazırlayan Irak uyruklu Mumine Basim Mutar (29), ekmeği pişirmek için kullandığı elektrikli sacdaki elektrik akımına kapıldı.

Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.