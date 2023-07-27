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        Haberler Otomobil Elektrikli otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor - Otomobil Haberleri

        Elektrikli otomobil taşıyan gemilerdeki yangınlar kuralları değiştiriyor

        Hollanda açıklarında yaklaşık 3 bin araç taşıyan Fremantle Highway isimli geminin alev alması, otomotiv sektöründe yeni bir tartışma yarattı. Gemideki yangının çıkış sebebi olarak, kargo bölümündeki elektrikli araçlardan birinin bataryasının alev almasından kuşkulanılması, elektrikli araç taşıyan gemilerin güvenliğini gündeme getirdi. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü, elektrikli araç taşıyan gemilere yönelik yeni güvenlik kuralları getireceğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl da, Felicity Ace isimli bir kargo gemisi, gemide yüklü elektrikli araçlardan birinin bataryasının alev alması sonucu Portekiz açıklarında günlerce yanmış ve 4 bin lüks otomobil ile birlikte sulara gömülmüştü

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 27.07.2023 - 13:45
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        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
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        Uzunca bir zamandır lojistik krizi ile boğuşan otomotiv sektöründe yine bir gemi yangını vakası yaşanıyor.

        199 metre uzunluğunda ve Panama bandıralı Fremantle Highway isimli kargo gemisi, Almanya'dan Mısır'a yaptığı sefer sırasında, Hollanda açıklarında alev aldı.

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        Gemide bulunan yaklaşık 3 bin araç yangından etkilenirken, yetkililer yangın nedeniyle mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu bildirdi.

        Gemideki yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ederken, yetkililerden yangını söndürmek için çok fazla su kullanılmasının gemiyi batırabileceği yönünde dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

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        Öte yandan, Hollandalı yetkililer, gemideki yangınının birkaç gün daha sürebileceğini de bildirdi.

        ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN KUŞKULANIYOR

        Gemiden yangının çıkış sebebi henüz bulunamazken, Hollanda sahil güvenlik ekipleri, yangının çıkış sebebinin gemiden elektrikli araçlardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

        Yapılan açıklamaya göre, gemideki toplam 2 bin 857 aracın 25'i tamamen elektrikliydi.

        Son dönemde denizlerde otomobil taşıyan gemilerde ardı ardına çıkan yangınların ardından hareket geçen Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün, elektrikli araç taşıyan gemilere yönelik yeni güvenlik kuralları getireceği belirtiliyor.

        Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Sigorta Birliği temsilcisi Uwe-Peter Schieder, "Elektrikli otomobillerde yangın çıkma ihtimali, içten yanmalı motora sahip araçlar ile benzer. Fakat, elektrikli araçlardaki bataryalar aşırı ısındığında ve sözde 'termal kaçak' meydana geldiğinde durum tehlikeli bir hal alabilir. Bataryadaki kimyasal reaksiyon, bataryayı şişiren gazlar üretir" dedi.

        4 BİN LÜKS ARAÇ TAŞIYAN GEMİ DE BATARYA MAĞDURU OLMUŞTU

        Geçtiğimiz yıl Portekiz açıklarında 4 bin lüks otomobil ile birlikte batan Felicity Ace isimli kargo gemisi, sektörde gündemin ilk sırasına yerleşmişti.

        O dönem kurtarma ekiplerinin gemideki yangını kontrol altına alma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması ile gemideki toplam değeri 400 milyon doları bulan otomobiller kül olmuştu.

        Felicity Ace'in, gemide yüklü elektrikli araçlardan birinin bataryasının alev alması sonucu yandığı öne sürülmüştü.

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