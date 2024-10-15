Elektrikli araç satışları dünya genelinde yüzde 30 arttı

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Elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları Eylül ayında yıllık yüzde 30.5 oranında arttı.

Pazar araştırma firması Rho Motion verilerine göre, tam elektrikli (BEV) ve plug-in hibrit (PHEV) araçları kapsayan elektrikli araç satışları Eylül ayında dünya çapında 1.69 milyona ulaştı.

Rho Motion'dan yapılan açıklamaya göre, bu sonuçlarda Çin'in ağustos ayında kaydedilen rekor rakamları aşması ve Avrupa'nın yeniden büyümeye başlaması etkili oldu.

Veri yöneticisi Charles Lester, Reuters'e verdiği demeçte, ABD pazarındaki kazanımların 5 Kasım seçimleri beklentisiyle yavaş ve istikrarlı olduğunu ve bunun da ülkede gelecekteki eğilimleri tahmin etmeyi zorlaştırdığını söyledi.

REKLAM Çinli otomobil üreticileri, yüzde 45'e varan ithalat vergilerine ve elektrikli otomobillere yönelik küresel talebin soğumasına rağmen Avrupa'daki satışlarını artırmanın yollarını arıyor. Çin'deki satışlar Eylül ayında yüzde 47.9 artışla 1.12 milyon araca ulaşırken, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yüzde 4.3 artışla 150 bin araca ulaştı. Avrupa'da elektrikli araç satışları İngiltere'deki yüzde 24'lük artış ve İtalya, Almanya ve Danimarka'daki kazanımlar sayesinde yüzde 4.2 artarak 300 bin adede yükseldi. Rho Motion, Avrupa'daki elektrikli araç satışlarının 2025'te 3.78 milyon araca ve 2030'da ise 9.78 milyon araca ulaşmasını bekliyor. Bunun önceki tahminlere göre sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 19 daha düşük olduğu belirtiliyor.