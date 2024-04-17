İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ENSAR sk bölgelerinde 17/04/2024 00:00:00 - 17/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 75. YIL, ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU sk bölgelerinde 17/04/2024 10:00:00 - 17/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 17/04/2024 13:00:00 - 17/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKÇAM, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, BÜLBÜL, SIĞIRCIK, SU ÇIKMAZI, İSPİNOZ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/04/2024 09:00:00 - 17/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK, CANSU, G-100, G-212, G-575, G-576, G-577 sk bölgelerinde 17/04/2024 09:00:00 - 17/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KELEBEK, SÜZER, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 17/04/2024 12:00:00 - 17/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk / SANAYİ mah sk bölgelerinde 17/04/2024 14:00:00 - 17/04/2024 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2208., 2209., E sk bölgelerinde 17/04/2024 00:05:00 - 17/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 17/04/2024 09:00:00 - 17/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.