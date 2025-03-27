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        Haberler Bilgi Gündem Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintileri sorgulama ekranı

        Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Mart İstanbul elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da 28 Mart Cuma günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında belirli ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek bölgeler ve elektriklerin ne zaman geleceği merak edilirken, vatandaşlar arıza sorgulama ekranı üzerinden güncel bilgilere ulaşabiliyor. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 23:18 Güncelleme: 27.03.2025 - 23:18
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        Elektrikler ne zaman gelecek?
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        İstanbul’da yaşayanlar, 28 Mart Cuma günü bazı ilçelerde elektrik kesintisiyle karşılaşabilir. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 28 Mart Cuma İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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