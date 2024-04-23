Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) bakım - onarım çalışmaları ve planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri kendi sitesi üzerinden duyurdu. Yaşanan bu gelişme, "elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 23 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı...