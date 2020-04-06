Elektrik ustası her sabah dükkanını "Çakır" ile açıyor

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karaman'da yeni sanayi sitesinde esnaflık yapan Osman Kıyak, her sabah iş yerini çok sevdiği "Çakır" isimli sokak köpeğiyle açıyor.
Kentte 30 yıldır oto elektrik işi yapan Kıyak, iki yıl önce sabah işe geldiğinde dükkanının önünde aç ve üşümüş sokak köpeğini gördü.
Osman usta, açlığını giderdiği köpeği ertesi sabah kapının önünde beklerken buldu. Karnını doyurduğu köpekle Osman usta arasında başlayan dostluk devam ediyor.
Köpeğiyle bir süre oynadıktan sonra işlerine koyulan Osman usta, Çakır'dan aldığı enerjiyle maharet gerektiren tamir işlerini kısa sürede yapıyor.
Osman Kıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çakır ile kurduğu arkadaşlığın ardından hayvan sevgisinin pekiştiğini belirterek, onun sayesinde çevresine de hayvan sevgisini aşıladığını söyledi.
İki yıldır Çakır'ın her sabah iş yerinin önünde kendisini beklediğini ifade eden Kıyak, "Bu, zamanla alışkanlığa döndü. İş yerini açmadan birbirimizi bekler olduk. Bazen sabahları ben ondan önce geldiysem ayaklarıyla kapıyı çalar, havlar." diye konuştu.
Çakır'ın çok akıllı olduğunu dile getiren Kıyak, şunları kaydetti:
"Sabah gelir. Önce biraz yemek veririm. Yemeğini yedikten sonra oynamaya başlarız. Fırçayla bir güzel kaşırım. Kaşınmayı çok sever. Az kaşırsam ayaklarımın dibine yatar, kalkmaz. Bu şekilde yarım saat geçiririz. Kesme şekeri çok sever fakat 'zararlı' diye fazla vermem. Bir tane sabah, bir tane de akşam hakkı var. Bir tane kesme şekeri yedikten sonra sanayi lokantasının önüne gider.
Orada çorba suyu için kaynatılan kemikleri yer ve kaybolur. İkindiye kadar gözükmez. İkindide müşteriler gittikten sonra tekrar yanıma gelir. Biraz daha oynarız. Sonra gider. Kesinlikle müşteri varken dükkana gelmez."
- "Sokak hayvanlarına kötü davranmayalım"
Çakır'la dostluklarının daim olacağını belirten Kıyak, "Çakır çok sadık bir dost. Sokakta yaşayan garip bir köpek. Biz onu sevince o da bizi seviyor. Tüm sokak hayvanları bir can taşıyor. Kime ne zararları var. Onun için hayvanlara kötü davranmayalım." diye konuştu.
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