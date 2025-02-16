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        Haberler Bilgi Ekonomi Elektrik faturalarında sınır kaç, kaç TL'den sonra destek verilmeyecek? Elektrik faturaları ne kadar artacak?

        Elektrik faturası düzenlemesinde aylık tüketim sınırı nedir, faturalar yüzde kaç artacak?

        Türkiye'de elektrik faturalarına yönelik yeni bir düzenleme hayata geçti. Buna göre; tüm vatandaşlara verilen devlet desteği sınırlandırıldı. Aylık 417 kilovatsaat sınırını aşmayan tüketiciler, destek almaya devam ederken, bu miktarın üzerindeki tüketimlerde devlet desteği kesilecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, bu miktarın üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) ise yüzde 40 oranında desteklenecek. İşte, elektrik faturası düzenlemesinin merak edilen tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 14:40 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:40
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        • 1

          Elektrik faturalarına getirilen yeni düzenlemeye göre, aylık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen vatandaşlar, devlet desteğinden artık yararlanamayacak. Bu durumda, bu tüketiciler faturanın tam maliyetini ödeyecek. Türkiye'de yaklaşık 42,2 milyon mesken abonesi bulunuyor ve düzenlemenin 1,2 milyon aboneyi doğrudan etkilemesi bekleniyor. Peki, yeni düzenleme ile elektrik faturaları yüzde kaç artacak?

        • 2

          DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN FATURA SINIRI NE KADAR?

          Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat olarak hesaplanıyor. Uygulama aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor. Yani 1047 TL fatura değerine sahip 417 kilovatsaat üstünde harcayanlar devlet desteği alamayacak.

          Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti yıllık 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Buna göre; buralarda tüketilen elektrik için fatura tutarı azami yüzde 11 artacak.

        • 3

          DEVLET DESTEĞİ OLMAYAN FATURALARA NE KADAR ZAM GELECEK?

          Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.

        • 4

          KİMLER DEVLET DESTEĞİ ALMAYA DEVAM EDECEK?

          2024 tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.

        • 5

          LİMİTİNİ DÜŞÜREN BİR VATANDAŞ DESTEKTEN YARARLANABİLİR Mİ?

          İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.

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