        Elektrik fatura düzenlemesi nasıl olacak? Elektrik yardımından kimler yararlanacak, şartlar neler?

        Resmi Gazete'de elektrik devlet desteği düzenlemesi yayınlandı. Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek bu uygulamanın amaçlarından biri. Peki, elektrik fatura düzenlemesi nasıl olacak? Elektrik yardımından kimler yararlanacak, şartlar neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 14:16 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:16
        • 1

          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılında uygulanacak “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” kararını Resmî Gazete’de yayımladı. Yeni düzenleme, elektrik tüketiminde devlet desteğinden yararlanma sınırlarını yeniden belirleyerek milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiriyor. İşte, elektrik fatura düzenlemesinde yeni dönem

        • 2

          YENİ LİMİTLER 1 OCAK 2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

          EPDK’nın yayımladığı karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni düzenleme, enerji tasarrufu bilincini artırmayı ve desteklerin daha adil bir şekilde dağıtılmasını hedefliyor.

          ELEKTRİK FATURASI DEVLET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

          Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı için uygulanacak "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

          EPDK tarafından yayımlanan kurul kararına göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak. Aynı grup içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ile bu yerlerin ortak kullanım alanları da bu kapsamda değerlendirilecek.

          T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetler tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh; diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak belirlendi. Ayrıca, aynı tarihten itibaren Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05; diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek. Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

        • 3

          YENİ UYGULAMA HANGİ ELEKTRİK TÜKETİM MİKTARLARINI KAPSIYOR?

          Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.

          333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

          984 lira.

        • 4

          LİMİTİN ALTINDA TÜKETİM YAPAN TÜKETİCİLERE NE KADAR DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK?

          Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.

          BU UYGULAMADAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

          AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.

