Elektrik Elektronik mühendisliği taban puanları 2022: Elektrik Elektronik mühendisliği üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Hedefi 4 yıllık Lisans bölümlerinden biri olan Elektrik Elektronik mühendisliği alanında okumak olan binlerce öğrenci çeşitli üniversitelere ait Elektrik Elektronik mühendisliği taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Peki, "Elektrik Elektronik mühendisliği üniversite taban puanları belli oldu mu?" ve "Elektrik Elektronik mühendisliği başarı sıralaması açıklandı mı?" İşte Elektrik Elektronik mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilen tüm detaylar...

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak kişiler Elektrik Elektronik mühendisliği taban puanlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte 2022 Elektrik Elektronik mühendisliği taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları...

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