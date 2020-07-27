Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniveriste adaylarının gündeminde. Bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020

2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 9 538,93994 415 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 537,25739 533 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 45 535,82875 614 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 195 521,44610 2214 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 15 513,16671 3688 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 513,03020 3720 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 35 508,76253 4683 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 7 504,46839 5736 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 5 500,80221 6748 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 476,16317 16067 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 9 472,38645 17825 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 466,40275 20890 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 12 459,23400 24862 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 80 457,63910 25782 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 456,58999 26389 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 25 456,57410 26399 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 6 455,68954 26898 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 450,01119 30227 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 45 449,80471 30350 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 449,36187 30610 MEF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 449,27557 30670 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 4 444,46152 33645 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 443,64065 34149 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 442,96581 34535 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 435,07881 39537 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 430,99222 42308 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 430,43851 42676 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 429,90555 43044 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 4 429,10018 43585 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 5 428,50154 44000 EGE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 427,20551 44869 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 8 427,16949 44890 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 422,77117 47953 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 422,29964 48251 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 422,23556 48304 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 48 421,26196 48956 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 417,65796 51471 ATILIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 6 417,30919 51729 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 417,06971 51882 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 416,68699 52177 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 416,00540 52693 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 8 413,99034 54119 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 413,71866 54341 IŞIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 413,06663 54812 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 409,88621 57229 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 6 409,43296 57560 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 407,53605 58990 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 6 407,45793 59042 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) SAY 35 407,03847 59339 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 5 401,90616 63191 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Burslu) SAY 2 401,82847 63265 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 15 401,71602 63359 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 401,25461 63732 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 25 400,10064 64633 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90 399,95749 64740 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 398,84541 65572 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İÖ) SAY 80 397,78794 66407 MEF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 10 395,71227 68066 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 395,56024 68182 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 393,12611 70209 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 390,88878 72063 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 390,57540 72306 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 37 389,04560 73597 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 22 386,21351 75941 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 386,15496 75990 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 385,29758 76725 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 5 384,46576 77445 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 7 384,08613 77762 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 4 381,49755 80003 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 10 379,29643 81961 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 375,31798 85474 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 372,45617 88144 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 80 370,68815 89855 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İÖ) SAY 70 368,12574 92259 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 2 367,00793 93353 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 2 361,10828 99370 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 20 360,91391 99589 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100 360,82573 99684 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 360,12674 100397 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 355,46985 105360 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 354,27575 106705 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 12 350,77626 110573 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 20 350,22138 111217 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 32 349,43532 112109 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85 349,28323 112282 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 4 347,76401 113998 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 80 346,83721 115075 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 55 346,58885 115340 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 2 346,40364 115551 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 4 345,76009 116285 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 12 344,91526 117283 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 344,81425 117395 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 342,91011 119750 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 342,40898 120352 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75 340,35527 122970 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 5 339,86795 123638 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 60 338,99903 124755 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 3 338,21754 125743 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65 337,23749 127083 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 333,36488 132208 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 3 331,46997 134841 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 18 327,37778 140724 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 11 326,49471 142060 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 326,46013 142125 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 325,65968 143314 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 325,65571 143321 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 325,63834 143351 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 4 321,98709 148949 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 12 320,80512 150818 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 64 320,13373 151915 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 319,98367 152185 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 17 317,86566 155591 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 12 317,26848 156550 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 315,69276 159241 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 50 315,32055 159903 ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 315,12520 160235 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 20 314,12551 161978 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 313,76881 162619 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 311,88578 165885 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 85 310,76311 167912 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 34 310,44954 168494 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 17 309,89200 169548 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 308,72315 171689 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 308,36573 172412 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 65 307,06239 174893 IŞIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 20 306,30172 176270 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 304,63245 179430 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 303,57501 181576 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İÖ) SAY 90 303,20259 182353 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 302,35893 184130 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 5 301,79825 185300 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56 301,49045 185950 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 36 300,95441 187084 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 299,06533 191089 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 2 296,66836 196182 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 295,83991 198061 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 293,52660 203204 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 292,86811 204741 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56 292,53860 205521 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 291,35862 208338 YALOVA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 291,16446 208747 ATILIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 44 290,30114 210866 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 289,71860 212307 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 288,86467 214318 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 288,37463 215521 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 44 288,31088 215707 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 15 288,20769 215983 TOROS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 287,96270 216595 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 5 286,84897 219383 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 25 285,48319 222820 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 25 283,05906 229241 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 281,64641 232970 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 281,32066 233866 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 40 281,15830 234303 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 280,87319 235078 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 280,58305 235848 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 279,90706 237714 MEF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 20 278,65653 241361 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 10 275,92203 249153 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) SAY 14 273,73634 255720 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 25 272,81246 258504 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 19 272,27091 260226 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 271,99411 261097 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 271,15430 263692 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 271,09299 263903 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65 270,87471 264574 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 270,78118 264917 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 270,24272 266652 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 269,88335 267777 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) SAY 40 269,67458 268451 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 269,47061 269143 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 269,08012 270406 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 269,03608 270536 IŞIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 7 268,90686 270925 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 267,75106 274740 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 5 267,63630 275139 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 265,84359 281151 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 265,75683 281451 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 265,28884 283081 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 265,22139 283301 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 264,70305 285095 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 264,40375 286168 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 25 264,14637 287096 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 68 264,04400 287449 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 60 263,79933 288290 ATILIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 10 263,46970 289465 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 262,70267 292247 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 261,83280 295410 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 13 261,20389 297745 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 14 261,05364 298352 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 260,68691 299740 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 Dolmadı Dolmadı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 Dolmadı Dolmadı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 Dolmadı Dolmadı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 30 Dolmadı Dolmadı ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 25 Dolmadı Dolmadı ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 25 Dolmadı Dolmadı AMASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 Dolmadı Dolmadı ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 28 Dolmadı Dolmadı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 Dolmadı Dolmadı AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 18 Dolmadı Dolmadı BARTIN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 Dolmadı Dolmadı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) SAY 10 Dolmadı Dolmadı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 Dolmadı Dolmadı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 3 Dolmadı Dolmadı BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 25 Dolmadı Dolmadı BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 5 Dolmadı Dolmadı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 15 Dolmadı Dolmadı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 Dolmadı Dolmadı DİCLE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100 Dolmadı Dolmadı DİCLE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 40 Dolmadı Dolmadı DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 10 Dolmadı Dolmadı DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 10 Dolmadı Dolmadı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 Dolmadı Dolmadı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56 Dolmadı Dolmadı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) SAY 10 Dolmadı Dolmadı ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 Dolmadı Dolmadı ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 Dolmadı Dolmadı FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 20 Dolmadı Dolmadı FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 Dolmadı Dolmadı FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 Dolmadı Dolmadı GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 Dolmadı Dolmadı GİRNE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 Dolmadı Dolmadı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 10 Dolmadı Dolmadı HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 35 Dolmadı Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 Dolmadı Dolmadı HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 20 Dolmadı Dolmadı HİTİT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 Dolmadı Dolmadı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 Dolmadı Dolmadı İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 4 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 4 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 18 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 18 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 14 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 27 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 2 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) SAY 2 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 1 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 35 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 7 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 27 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 20 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 36 Dolmadı Dolmadı İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 30 Dolmadı Dolmadı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 40 Dolmadı Dolmadı KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50 Dolmadı Dolmadı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 Dolmadı Dolmadı KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40 Dolmadı Dolmadı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 15 Dolmadı Dolmadı KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 Dolmadı Dolmadı KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) SAY 14 Dolmadı Dolmadı KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 40 Dolmadı Dolmadı MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 40 Dolmadı Dolmadı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) SAY 27 Dolmadı Dolmadı NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 20 Dolmadı Dolmadı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 52 Dolmadı Dolmadı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 13 Dolmadı Dolmadı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) SAY 14 Dolmadı Dolmadı SİİRT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 65 Dolmadı Dolmadı TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı TOROS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 20 Dolmadı Dolmadı TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 4 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 3 Dolmadı Dolmadı VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 8 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 12 Dolmadı Dolmadı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 3 Dolmadı Dolmadı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 30 Dolmadı Dolmadı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Ücretli) SAY 6 Dolmadı Dolmadı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%50 İndirimli) SAY 6 Dolmadı Dolmadı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%25 İndirimli) SAY 6 Dolmadı Dolmadı YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 Dolmadı Dolmadı