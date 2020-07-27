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Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı 2020! Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü başarı sıralaması

Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması, bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından gündeme geldi. YKS puanları ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü tercih listesine eklemek isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyor. İşte 2020 Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması

27.07.2020 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniveriste adaylarının gündeminde. Bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020

2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
KOÇ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY9538,93994415
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY80537,25739533
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY45535,82875614
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY195521,446102214
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY15513,166713688
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY5513,030203720
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY35508,762534683
KOÇ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY7504,468395736
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY5500,802216748
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY100476,1631716067
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY9472,3864517825
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY10466,4027520890
KOÇ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)SAY12459,2340024862
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)SAY80457,6391025782
GAZİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY40456,5899926389
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY25456,5741026399
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY6455,6895426898
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY5450,0111930227
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)SAY45449,8047130350
MARMARA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70449,3618730610
MEF ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3449,2755730670
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY4444,4615233645
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY10443,6406534149
ANKARA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY60442,9658134535
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY10435,0788139537
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY90430,9922242308
YAŞAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY5430,4385142676
GAZİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80429,9055543044
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY4429,1001843585
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)SAY5428,5015444000
EGE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80427,2055144869
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY8427,1694944890
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70422,7711747953
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY80422,2996448251
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80422,2355648304
MARMARA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY48421,2619648956
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3417,6579651471
ATILIM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY6417,3091951729
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY90417,0697151882
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY60416,6869952177
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY10416,0054052693
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY8413,9903454119
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3413,7186654341
IŞIK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3413,0666354812
MALTEPE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3409,8862157229
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY6409,4329657560
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70407,5360558990
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY6407,4579359042
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)SAY35407,0384759339
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY5401,9061663191
YAŞAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Burslu)SAY2401,8284763265
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY15401,7160263359
GAZİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70401,2546163732
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY25400,1006464633
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY90399,9574964740
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70398,8454165572
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İÖ)SAY80397,7879466407
MEF ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY10395,7122768066
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70395,5602468182
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY10393,1261170209
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY5390,8887872063
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60390,5754072306
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY37389,0456073597
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY22386,2135175941
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY50386,1549675990
SAKARYA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80385,2975876725
HALİÇ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY5384,4657677445
BEYKENT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY7384,0861377762
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY4381,4975580003
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY10379,2964381961
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70375,3179885474
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY5372,4561788144
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY80370,6881589855
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İÖ)SAY70368,1257492259
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY2367,0079393353
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY2361,1082899370
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY20360,9139199589
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY100360,8257399684
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY60360,12674100397
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70355,46985105360
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80354,27575106705
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)SAY12350,77626110573
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY20350,22138111217
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY32349,43532112109
ERCİYES ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY85349,28323112282
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY4347,76401113998
SAKARYA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY80346,83721115075
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY55346,58885115340
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY2346,40364115551
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY4345,76009116285
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY12344,91526117283
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY90344,81425117395
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70342,91011119750
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80342,40898120352
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY75340,35527122970
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY5339,86795123638
KOÇ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)SAY60338,99903124755
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY3338,21754125743
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY65337,23749127083
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY60333,36488132208
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY3331,46997134841
MALTEPE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY18327,37778140724
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY11326,49471142060
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70326,46013142125
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY56325,65968143314
SELÇUK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY56325,65571143321
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70325,63834143351
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)SAY4321,98709148949
MARMARA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY12320,80512150818
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY64320,13373151915
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60319,98367152185
GAZİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY17317,86566155591
YAŞAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY12317,26848156550
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70315,69276159241
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY50315,32055159903
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY50315,12520160235
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY20314,12551161978
TRAKYA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70313,76881162619
MERSİN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70311,88578165885
ERCİYES ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY85310,76311167912
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY34310,44954168494
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY17309,89200169548
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY10308,72315171689
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY70308,36573172412
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY65307,06239174893
IŞIK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY20306,30172176270
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70304,63245179430
KARABÜK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY60303,57501181576
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İÖ)SAY90303,20259182353
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY70302,35893184130
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY5301,79825185300
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY56301,49045185950
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY36300,95441187084
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY70299,06533191089
AVRASYA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY2296,66836196182
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60295,83991198061
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY60293,52660203204
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80292,86811204741
SELÇUK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY56292,53860205521
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY14291,35862208338
YALOVA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40291,16446208747
ATILIM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY44290,30114210866
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60289,71860212307
DÜZCE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70288,86467214318
KARABÜK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70288,37463215521
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY44288,31088215707
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY15288,20769215983
TOROS ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY10287,96270216595
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY5286,84897219383
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)SAY25285,48319222820
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)SAY25283,05906229241
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80281,64641232970
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY70281,32066233866
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY40281,15830234303
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80280,87319235078
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70280,58305235848
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60279,90706237714
MEF ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY20278,65653241361
MALTEPE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY10275,92203249153
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ)SAY14273,73634255720
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY25272,81246258504
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY19272,27091260226
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY60271,99411261097
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70271,15430263692
DÜZCE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY56271,09299263903
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY65270,87471264574
FIRAT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY80270,78118264917
SELÇUK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY14270,24272266652
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY50269,88335267777
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli)SAY40269,67458268451
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70269,47061269143
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY70269,08012270406
UŞAK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40269,03608270536
IŞIK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY7268,90686270925
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70267,75106274740
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)SAY5267,63630275139
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60265,84359281151
DÜZCE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY70265,75683281451
AKSARAY ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60265,28884283081
KARABÜK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY60265,22139283301
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3264,70305285095
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60264,40375286168
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY25264,14637287096
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY68264,04400287449
BEYKENT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY60263,79933288290
ATILIM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)SAY10263,46970289465
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60262,70267292247
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60261,83280295410
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY13261,20389297745
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY14261,05364298352
GİRESUN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60260,68691299740
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40DolmadıDolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY14DolmadıDolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY60DolmadıDolmadı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY30DolmadıDolmadı
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY25DolmadıDolmadı
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY25DolmadıDolmadı
AMASYA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70DolmadıDolmadı
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY28DolmadıDolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY60DolmadıDolmadı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY18DolmadıDolmadı
BARTIN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70DolmadıDolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)SAY10DolmadıDolmadı
BATMAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
BAYBURT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40DolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY3DolmadıDolmadı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY25DolmadıDolmadı
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)SAY5DolmadıDolmadı
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)SAY15DolmadıDolmadı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY50DolmadıDolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY100DolmadıDolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY40DolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY10DolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY10DolmadıDolmadı
DÜZCE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY14DolmadıDolmadı
DÜZCE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY56DolmadıDolmadı
DÜZCE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ)SAY10DolmadıDolmadı
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40DolmadıDolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY70DolmadıDolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY20DolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40DolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY60DolmadıDolmadı
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60DolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3DolmadıDolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3DolmadıDolmadı
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY10DolmadıDolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY35DolmadıDolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY50DolmadıDolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY20DolmadıDolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60DolmadıDolmadı
IĞDIR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY14DolmadıDolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY70DolmadıDolmadı
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY60DolmadıDolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY4DolmadıDolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY4DolmadıDolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY18DolmadıDolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY18DolmadıDolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)SAY14DolmadıDolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY27DolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY2DolmadıDolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)SAY2DolmadıDolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY1DolmadıDolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY35DolmadıDolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)SAY7DolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY27DolmadıDolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY20DolmadıDolmadı
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY36DolmadıDolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY30DolmadıDolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY40DolmadıDolmadı
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY50DolmadıDolmadı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60DolmadıDolmadı
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3DolmadıDolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY40DolmadıDolmadı
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY15DolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY56DolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)SAY14DolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY40DolmadıDolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY40DolmadıDolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli)SAY27DolmadıDolmadı
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY20DolmadıDolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY52DolmadıDolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60DolmadıDolmadı
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY13DolmadıDolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ)SAY14DolmadıDolmadı
SİİRT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY30DolmadıDolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY65DolmadıDolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60DolmadıDolmadı
TOROS ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)SAY20DolmadıDolmadı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)SAY4DolmadıDolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3DolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY3DolmadıDolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60DolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)SAY8DolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli)SAY12DolmadıDolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli)SAY3DolmadıDolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)SAY30DolmadıDolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(Ücretli)SAY6DolmadıDolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%50 İndirimli)SAY6DolmadıDolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca)(UOLP-ECAM-Lyon)(%25 İndirimli)SAY6DolmadıDolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY60DolmadıDolmadı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY70DolmadıDolmadı

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