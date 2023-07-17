Yüksek gerilim hattında, personelin akrobatları aratmayan bakım çalışması kamerada
Kocaeli'de ilginç bir görüntü kaydedildi. Kentte yüksek gerilim hatlarında bakım çalışması gerçekleştirildi. Bu sırada metrelerce yükseklikte çalışan görevlinin akrobatları aratmayan çalışması hayranlık uyandırdı
Kocaeli'de İzmit-Kandıra yolu üzerinde metrelerce yükseklikteki elektrik tellerinde bakım yapan elektrik dağıtım firması personelinin akrobatları aratmayan çalışması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA'da yer alan habere göre İzmit- Kandıra kara yolu üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarında dün, elektrik dağıtım firması çalışanları bakım yaptı.
TELLER ARASINDA GEÇİŞ YAPMASI GÖRÜNTÜLENDİ
Firma personeli, beline bağlanan halatla gerekli güvenlik önlemini alıp, metrelerce yükseklikteki elektrik tellerine bakım yaptı.
Bu sırada teller arasında geçiş yapan personel, akrobatları aratmadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.