"CANIM NASIL İSTERSE ÖYLE"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Elçin Sangu; "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse, eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem, demem. Oynamayı seviyorum, o kadar. Sakin..." ifadelerini kullandı.