Elçin Sangu'dan "Nereye kayboldun?" sorularına yanıt
Son dönemde göz önünde olmayan ve herhangi bir projede yer almaya Elçin Sangu, takipçilerinin "Nereye kayboldun?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu
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Son olarak final yapan 'Çöp Adam' dizisinde yer alan Elçin Sangu, bir süredir gözlerden uzakta bir yaşam sürdürüyor. Uzun süredir gözlerden uzakta bir yaşam sürdüren Sangu, takipçilerini meraklandırdı.
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Bunun üzerine Elçin Sangu, takipçilerinin "Nereye kayboldun?" sorusuna kayıtsız kalmadı. 38 yaşındaki Sangu, şu sıralar oyun oynamakla meşgul olduğunu ifade etti.
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"OYNAMAYAN BİLEMEZ"
Bilgisayar oyunu oynadığı açıklayan Elçin Sangu, sosyal medya hesabından "Nereye kayboldun, sesin çıkmıyor' diyorlar. Oyun oynuyorum. Evet, oynamayan bilmez" mesajını yazdı.
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"GÜZEL KIZLAR BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAZ"
Elçin Sangu'nun bu mesajına, "Bu gerçek değil, değil mi? Sponsorluk falan bu. Güzel kızlar bilgisayar oyunu oynamaz" ve "Hiç beklemezdim, şaşırdım" gibi mesajlar geldi.
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"CANIM NASIL İSTERSE ÖYLE"
Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Elçin Sangu; "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse, eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem, demem. Oynamayı seviyorum, o kadar. Sakin..." ifadelerini kullandı.