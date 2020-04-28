Şebnem Hassanisoughi, 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısını yorumladı. İlk olarak 1973'te Zeki Müren'den ve daha sonrasında ise Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy gibi birçok sanatçının seslendirdiği şarkı Şebnem Hassanisoughi tarafından ilk kez akustik gitar eşliğinde klasik batı müziği armonisiyle yorumlandı.

Şebnem Hassanisoughi, şarkıyı seslendirmeye karar vermesini ve onun için önemini şu şekilde dile getirdi; "Çocukluğumdan beri belleğimde yer eden, kendi kendime söylemeyi her zaman çok sevdiğim bu şarkıyı artık başkalarıyla da paylaşmak istedim. 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' senelerce, duygularını incelikli bir zarafetle kabullenmenin, sıcaklığın, özlemin, tutkunun kudretini taşımış sanki ve bunu paylaşmanın bize iyi gelmesini umuyorum."