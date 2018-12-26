Elazığ'da yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Elazığlılar tarafından araştırılıyor. Elazığ Valiliği üzerinden açıklama yaparak kar tatilini açıkladı. Peki Elazığ'da okullar kaç gün tatil edildi? Elazığ'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Elazığ Valiliği, tüm şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sivrice ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için okullar Valilik kararıyla öğleden sonra tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı fırtına nedeni ile Sivrice ilçemizde okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir" denildi.

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Elazığ Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Elazığ'da yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

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