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Elazığ'da olay, dün gece saatlerinde Yıldız Bağları Mahallesi Pancarlı Sokak’ta meydana geldi. Birlikte alkol alan D.E. ile Yunus Taş (27) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

TAŞLA BAŞINA VURDU YERE YIĞILDI Öldürülen Yunus Taş, 27 yaşındaydı. DHA'da yer alan habere göre kavgada D.E., taşla arkadaşının başına vurdu. Aldığı darbeler sonucu Yunus Taş yere yığıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ D.E. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ Yunus Taş’ın cenazesi, yapılan incelmenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Olaydan sonra kaçan D.E., yakalandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, D.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. D.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.