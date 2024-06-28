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        Haberler Gündem Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 19:47 Güncelleme: 28.06.2024 - 19:48
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yapan, uyuşturucu madde kullanan ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kartuş, 27 gram metamfetamin, 18,97 gram esrar, 135 sentetik hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 460 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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