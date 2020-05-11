Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, yaptıkları aramada, otomobilin kül tablasına gizlenmiş 2,61 gram esrar ele geçirdi.

Otomobildeki 2 kişi ile kontrolden önce araçtan indikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca sürücü belgesi iptal edildiği ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 1473 lira, yanında kimlik bulundurmayan diğer kişiye de 187 lira idari ceza kesildi.