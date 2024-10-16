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        Haberler Gündem Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin trafik sinyalizasyon direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 00:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:59
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        Trafik sinyalizasyon direğine çarptı
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        Zübeyde Hanım Caddesi'nde sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, sürücünün önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın yolda kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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