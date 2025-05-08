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        Haberler Yaşam Elazığ'da tarihi Harput Kalesi'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı

        Elazığ'da tarihi Harput Kalesi'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı

        Elazığ'da tarihi Harput Kalesi'nde 17. sezon arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:53
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        Vali ilk kazmayı vurdu, 5 bin yıllık kalede kazı başladı
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        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Harput Mahallesi'nde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi'nde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları kademeli olarak sürüyor.

        Tarihi kalede 2025 yılı kazı sezonu da Vali Numan Hatipoğlu tarafından vurulan ilk kazmayla başladı.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Hatipoğlu, Harput Kalesi'nde bu yılın kazı çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

        Harput'ta 12 ay boyunca çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Hatipoğlu, sürecin sağlıklı ve iyi ilerlediğini söyledi.

        Vali Hatipoğlu, şunları kaydetti:

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        "Şu anda bulunduğumuz mekan Fetih Mescidi olarak değerlendirdiğimiz Harput Kalesi'nin fethinden sonra inşa edilmiş olan bir alandır. Dolayısıyla burayı öncelikle aslına uygun olarak restore etmeyle ilgili olarak çalışmalarımız oldu. Anıtlar Kurulu da bununla ilgili onay sürecini gerçekleştirdi. Yakın zamanda inşallah burayı ihya edeceğiz. Harput Kalesi'nde çeşitli alanlarda kazılarımız ve restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle dökümhane başta olmak üzere sarnıçlar ve diğer alanlardaki çalışmalarımız sürüyor."

        Fırat Kalkınma Ajansı ve farklı kaynaklarla kale girişinde karşılama merkezi inşa edeceklerini bildiren Hatipoğlu, Elazığ'ın tarih ve kültürel miras açısından son derece zengin bölge olduğunu anlattı.

        Tadım köyünde, Salkaya'da ve Palu Kalesi'nde de kazıların olacağı bilgisini paylaşan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Salkaya mozaiği, 85 metrekare genişliğiyle Türkiye'deki en geniş mozaik parçası. Bu bölgede yeni alanların olup olmadığını veya yeni tarihi değerlerin olup olmadığıyla ilgili olarak araştırma kazılarımız başlayacak. Harput'un, Elazığ'ın, Tadım köyündeki çalışmalarımızın tarihi birikimimize yepyeni değerler katacağına inanıyoruz. Bu anlamda da inşallah güzel sonuçlar elde ederiz."

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        #harput kalesi
        #Elazığ
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