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Elazığ'da sopalı bıçaklı yol verme kavgası: 10 gözaltı

Elazığ'da 2 otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması, sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri sürücülerle birlikte kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı

Giriş: 02.03.2023 - 02:21 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da sopalı bıçaklı yol verme kavgası: 10 gözaltı
Sopalı bıçaklı yol verme kavgası: 10 gözaltı
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DHA

Elazığ'da 2 otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması sopa ve sallama bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Malatya karayolu Çaydaçıra Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Sürücüler, otomobillerini yol üzerinde durdurup, araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışma, otomobilde bulunanların da dahil olmasıyla büyüyerek sopa ve sallama bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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