Elazığ'da mucize kurtuluş! Ölümden döndüler

DHA

Elazığ'da tarihi Kapalıçarşı'da 5 kişinin yaralandığı sundurmanın çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3´ü çocuk 5 kişinin saniyelerle kurtulduğu görüldü. DHA'nın haberine göre olay, dün saat 16.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesinde meydana geldi.

Tarihi Kapalıçarşı ve bölgesinde yapımı devam eden sundurmanın çökmesi sonucu 5 kişi altında kaldı. Bu kişilere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinden bebek arabasındaki çocuğu ve yanındaki 4 yaşlarındaki kızıyla çıkan kadın ile hemen arkalarından yürüyen 1'i çocuk 2 kişinin geçişinden hemen sonra sundurmanın çöktüğü görüldü. İş yeri çalışanlarının da sundurmanın kapıyı kapatmasıyla dışarı çıkamadığı görüntülerde yer aldı.