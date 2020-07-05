Olay, Elazığ'ın Merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde deprem konutları şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,yüklenici firmaya bağlı işçiler 5'inci katta kalıp sökümü yaptığı sırada iskele çöktü.

Çöken İskeleyle düşen 5 işçi yaralandı. İş kazasını gören diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.