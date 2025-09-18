Habertürk
        Elazığ'da 1 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 5 tutuklama

        Elazığ'da 1 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 5 tutuklama

        Elazığ'ın Palu ilçesinde 2023 yılında 1 kişinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 01:58 Güncelleme: 18.09.2025 - 02:09
        Elazığ'daki cinayete ilişkin soruşturmada 5 tutuklama
        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 22 Ocak 2023'te Palu'da M.Y'nin öldürülmesi ve cesedinin bulunamaması olayıyla ilgili 13 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Şüphelilerin 16 Eylül'de Palu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiğini belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Palu Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işleminin ardından 4 şüpheli serbest bırakılmış olup, 8 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmiştir. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince 5 zanlı tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Tutuklanan zanlılar Elazığ Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerimiz azim ve kararlılıkla çalışmaktadır."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

