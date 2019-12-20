Elanur Pat, RunalexX kimdir?

TV 8 kanalının patronu Acun Ilıcalı’nın Dominik'te hazırladığı yeni yarışma programı olan Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmacı kadrosunda ünlü sosyal medya fenomenleri bulunacak, sunuculuğunu Orkun Işıtmak’ın üstleneceği yarışmaya dâhil olan yarışmacılardan birisi de Elanur Pat’tır. Elanur Pat, yani takipçileri tarafından bilinen adı ile RunalexX açmış olduğu Twitch yayınlarıyla sosyal medyada üne kavuşarak fenomen olmuştur. Genç ve güzel yayıncı olan Elanur Pat kimdir? Elanur Pat hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınız detayları ile birlikte sizler için derledik.

Exatlon Challenge Türkiye 2019 yarışmacılarından Elanur Pat Kimdir? Elanur Pat Kaç Yaşında, Elanur Pat Nerede Doğdu, Elanur Pat’ın Sevgilisi Var Mı? Elanur Pat Boyu ve Kilosu hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Elanur Pat, RunalexX kullanıcı adıyla sosyal medyada tanınmış ve üne kavuşarak fenomen olmuştur. 30 Aralık 2000 tarihinde doğmuş olan Elanur Pat şu an 19 yaşında ve aslen Orduludur. Oğlak burcu olan Elanur Pat, ela gözlü ve Açık kahverengi saçları ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisidir. Twitch yayınlarıyla adından söz ettiren Elanur Pat, son olarak “Bela” adlı şarkısıyla müzik dünyasına girmişti.

Twitch isimli oyun ve canlı yayın platformunda RunalexX adlı kanalında yayıncılık yapmaktadır. Yayıncılık yapmaya başlamadan önce WEB Developer ve Grafik Tasarım işleriyle uğraşan Elanur Pat, şu anda bütün odağını yayıncılığa çevirmiş durumda. Aslında yayıncılığı da tam olarak kariyer planındaki mesleği olarak saymayan Pat, bu işi şimdilik zevk için yaptığını ve eğer ilerlerse işlerin değişebileceğini dile getirmiştir.

Güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Elanur Pat, 19 Kasım 2018 tarihinde yayıncılık yapmaya başlamıştır. Elanur Pat, arkadaşlarıyla sürekli internette oyun oynayan birisi olduğunu ve arkadaşlarının desteği ve yönlendirmesi ile yayıncılık yapmaya başladığını belirtmiştir.

İnternet oyunlarına karşı olan ilgisi erkek kardeşi sayesinde başlayan Elanur Pat, ilk olarak Counter Strike 1,6 ve GTA San Andreas oyunlarını oynadığını belirtmiştir. Oyunlara uzun bir ara vermesinin ardından sonra CS:GO oynamaya başlayarak konsol oyunlara olan ilgisini devam ettirmiştir.

En sevdiği oyun tarzının FPS oyunlar olduğunu ve özellikle CS:GO oynadığını ve bunun çok fazla oyun oynamadığını belirtmiştir.

Twitch’te izlemekten en çok keyif aldığı yayıncıların başında Elraenn gelmektedir, ardından Rauf Baba, Wtcnn olduğunu belirten Elanur Pat, aynı zamanda Öykü Berkan, Ayda Kutay Asya Burcum, Mira İpek, Öznur Garip, Rızacan Durmuş, Furkan Yaman, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak, Talha Enes, Tuna İpek, Kim Bu Reyhan, İrem Yaren Ercan, Beste Köse ve daha birçok sosyal medya fenomeniyle yakın diyalog içerisindedir hatta birçoğu ile arkadaştır.

Halen Yalova Üniversitesinde Bilgisayar mühendisliği okuyan Elanur Pat, eğitim sırasında yayınlara başlamıştır. Yayınları gençler doğrulusunda çokça izlenince kendisini anlatan tek klip çekmeye karar vermiştir. Bu klipte Tatlı mı Cringe mi (Elanur –Bela) mottosunu kullanmıştır. Nişantaşı Üniversitesi’nde klip çekimi gerçekleşmiştir. Sonrasında klibin yönetmenliğini ise Onur Oğuz yapmıştır. Oldukça kaliteli bir klip olduğu görülmektedir. Tek klibin sonrasında yoğun bir şekilde beğenilmesi üzerine müzik yapımcıların dikkatini çekmiş durumda. Şimdiden klibi 400 bin izlenme sayısına ulaştır.

Fenomen olmadan önce de sabahlara kadar oyun oynadığını belirten Elanur Pat'ın Instagram hesabında ise 707 bin takipçisi bulunan Pat'ın gönderileri ortalama 250 bin beğeni alıyor.

Elanur pat şu sıralar TV8 kanalının patronu Acun Ilıcalının yeni projesi olan Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmasında yarışmacı kadrosunda yer almayı başarmıştır. Genç ve güzel yarışmacı Elanur Pat’a başarılar diliyoruz.