Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti!

Siyah-beyazlı camianın prensip anlaşmasına vardığı ve bu sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Ricardo, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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