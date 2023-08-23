Ela Rumeysa Cebeci'nin sunumuyla 'Gün Başlıyor' Pazartesi'den itibaren Habertürk TV'de

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Sabahın ilk ışıkları, ilk haberler… Türkiye’nin ve dünyanın en çok konuştuğu konular, siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası 'Gün Başlıyor' ile sizlerle.

Ela Rumeysa Cebeci’nin sunumuyla 'Gün Başlıyor', Pazartesi’den itibaren hafta içi her sabah saat 06.00’da Habertürk TV’de.