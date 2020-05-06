Anneler hediyeye çok da önem vermezler. Onlar özel olduklarını hissetmek isterler. Bu nedenle annelerinize özel olduklarını hissettirmek için el yapımı Anneler Günü hediyeleri hazırlayabilirsiniz. Anneler Günü için hem hediyeye çok para harcamamak hem de manevi değeri yüksek olan hediyeler yapmak elinizde. İşte hazırlaması pratik ve bütçe dostu el yapımı Anneler Günü hediyeleri...

TERARYUM KİTİ

Doğayı seven bitki dostu annenize çiçekler, bitkiler hediye edebilirsiniz elbette. Fakat teraryum seti satın alarak, hediyenizi farklılaştırabilirsiniz. Aynı şekilde bonsai kitlerine de bakabilirsiniz.